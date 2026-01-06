Neue Förderung von E-Mobilität und steigende Nachfrage nach Defense-Applikationen erfordern einen Quantensprung in der Batterie-Technologie. Dabei tritt China als Industrie-Partner immer weiter auf die Bremse. Jüngst hat Peking Exportbeschränkungen für Hochleistungs-Li-Ion-Aggregate verhängt. Damit wird es für die Hersteller zum Spießrutenlauf, ihre Produkte mit hochwertigen Stromspeichern auszustatten. Die aktuelle Meldung von NEO Battery Materials gleicht daher einem Paukenschlag! Die Zertifizierung zum OEM-Lieferanten ist abgeschlossen! NEO Battery Materials, ein Unternehmen, das am Beginn der industriellen Skalierung und technischer Differenzierung steht, präsentiert sich als Spezialist für siliziumbasierte Anodenmaterialien mit gesichertem Produktionsschwerpunkt in Südkorea. Für Investoren besonders relevant: Hochleistungs-Batterien werden inzwischen als kritische Infrastruktur eingestuft und sind damit strukturell auf prioritäre Investitionsbereiche angewiesen. Geopolitisch motivierte Handelsbarrieren gilt es dabei zu umgehen! Die Zeit drängt.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Kapitalerhöhungen.de