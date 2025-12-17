von Bob Buchheit Moneycab: Herr Sanche, der Zollkonflikt hat sich auch in den Zahlen von Bucher Industries niedergeschlagen. Wie knifflig ist für Sie das US-Geschäft jetzt? Der Zollkonflikt hat eine relativ geringe direkte Auswirkung auf unser Geschäft. Denn Bucher Industries liefert lediglich rund 5 Prozent des Gesamtumsatzes von Europa in die USA. Mehr Einfluss hat die generelle Unsicherheit, die sich gerade auch in der Landwirtschaft der USA bemerkbar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
