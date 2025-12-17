von Bob Buchheit Moneycab: Herr Sanche, der Zollkonflikt hat sich auch in den Zahlen von Bucher Industries niedergeschlagen. Wie knifflig ist für Sie das US-Geschäft jetzt? Der Zollkonflikt hat eine relativ geringe direkte Auswirkung auf unser Geschäft. Denn Bucher Industries liefert lediglich rund 5 Prozent des Gesamtumsatzes von Europa in die USA. Mehr Einfluss hat die generelle Unsicherheit, die sich gerade auch in der Landwirtschaft der USA bemerkbar ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.