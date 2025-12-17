Seit 16 Jahren stellt Ecosia Umweltschutz in den Vordergrund. Mit dem Einsatz von KI und einem europäischen Suchindex will sich die Suchmaschine noch stärker als Google-Alternative positionieren. Kann das funktionieren? Klar ist es allen Internetnutzer:innen schon lange, 2024 wird es offiziell: Google hat ein illegales Monopol im Bereich der Internetsuche. Das bestätigt der US-Bezirksrichter Amit Mehta im August des vergangenen Jahres. Anfang Dezember ...

