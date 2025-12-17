Internationale Märkte: wenig Richtung, viele Einzelimpulse: Marktbericht für den 17. Dezember 2025: Die internationalen Aktienmärkte bewegen sich zur Wochenmitte ohne klaren Trend. In Europa belastete zuletzt Zurückhaltung vor der EZB-Sitzung, in den USA sorgten gemischte Unternehmensnachrichten für eine selektive Marktreaktion. Die Risikobereitschaft bleibt begrenzt, was den Fokus auf einzelne Titel weiter verstärkt. Alphabet & Waymo: Alphabet steht mit seiner Tochter Waymo im Mittelpunkt. Medienberichten zufolge prüft Waymo eine Finanzierungsrunde von mehr als 15 Mrd. Dollar bei einer Bewertung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
