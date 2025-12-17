Die Aktie des Chemieriesen BASF pendelt seit mehreren Monaten seitwärts. Angesichts dessen, wie stark es mit den Aktienkursen von Konkurrenten wie Lanxess, Evonik oder LyondellBasell in den vergangenen Wochen und Monaten nach unten ging, ist das durchaus eine starke Leistung. Doch natürlich erhoffen sich die Anteilseigner des DAX-Konzerns höhere Kurse.Dazu könnte es auch bald wieder kommen. So hat sich die BASF-Aktie nach dem jüngsten Fehlausbruch wieder gefangen und könnte bald den nächsten Versuch ...

