Betrügerische Anrufe sind zur Plage geworden - die Telekom reagiert jetzt. Ab sofort erscheint auf deinem Display eine Warnung, bevor du abhebst. Wie das funktioniert und welche Nummern besonders gefährlich sind. Nach Vodafone hat nun auch die Deutsche Telekom ein System gestartet, das Handykunden vor Abzocke am Telefon warnt. Der sogenannte Call Check schütze ab sofort automatisch alle Kundinnen und Kunden vor möglicherweise betrügerischen Anrufen, ...

