Deutschland: ifo-Index trifft auf politische Weichenstellungen: Marktbericht für den 17. Dezember 2025: Der deutsche Aktienmarkt startet ohne klare Richtung in den Mittwoch. Im Fokus steht der ifo-Geschäftsklimaindex für Dezember, der laut Konsens nur minimal zulegen dürfte. Während sich die Lageeinschätzung leicht verbessert, bleiben die Erwartungen der Unternehmen verhalten. Für den Markt ist das ein bekanntes Bild: keine neue Belastung, aber auch kein Befreiungsschlag . Politisch rücken gleich mehrere Themen in den Vordergrund. Die Bundesregierung will in der letzten Kabinettssitzung des Jahres ...

Den vollständigen Artikel lesen ...