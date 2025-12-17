EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

Mutares reduziert Beteiligung an börsennotierter Terranor auf 57 % aufgrund starker Handelsaktivitäten und Performance



Mutares reduziert Beteiligung an börsennotierter Terranor auf 57 % aufgrund starker Handelsaktivitäten und Performance Starke Nachfrage von namhaften nationalen und internationalen Investoren

Höhere Liquidität der Terranor-Aktie

ROIC für Mutares deutlich über der Zielspanne München, 17. Dezember 2025 - Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650 ) hat 2,5 Millionen Aktien ihrer Beteiligung an der Terranor Group AB (publ) (ISIN: SE0025159023 , Ticker: TERNOR) ("Terranor") erfolgreich bei qualifizierten Investoren platziert. Dies entspricht etwa 12,5 % der ausstehenden Aktien von Terranor. Der Bruttoerlös aus dieser Transaktion beläuft sich auf rund EUR 6 Mio. Die erfolgreiche Platzierung erweitert die Aktionärsbasis, ermöglicht bestehenden Investoren eine Aufstockung ihrer Bestände und bietet neuen Investoren eine attraktive Einstiegsmöglichkeit. Ein zentrales Ziel der Transaktion war zudem die Erhöhung des Streubesitzes, um der Aktie mehr Spielraum am Kapitalmarkt zu geben. Die Erhöhung des Streubesitzes verbessert die Liquidität der Terranor-Aktien an der Börse erheblich. Eine verbesserte Handelbarkeit stärkt das Kapitalmarktprofil des Unternehmens und macht die Aktie für einen breiteren Investorenkreis attraktiver - ein wichtiger Schritt, um Terranor für weitere Erfolge an den öffentlichen Märkten zu positionieren. Mutares hat die Aktivitäten von Terranor in Schweden und Finnland im Jahr 2020 durch eine Ausgliederung (Carve-Out) aus NCC erworben, gefolgt von der Übernahme des dänischen Geschäfts im Jahr 2021. Die beschleunigte Transformation ermöglichte eine Rückkehr zu Umsatzwachstum und Profitabilität. Mutares bleibt mit einem Anteil von 57 % ein bedeutender Aktionär von Terranor und wird die strategische Entwicklung des Unternehmens weiterhin aktiv unterstützen. Johannes Laumann, CIO von Mutares und Vorstandsmitglied von Terranor, kommentiert: "Die erfolgreiche Platzierung der Terranor-Aktien ist ein weiterer wichtiger Meilenstein in der Wertentwicklung unseres Portfolios sowie für das Erreichen unseres Exit-Ziels von EUR 200 Mio. Terranor verzeichnet eine sehr vielversprechende Geschäftsentwicklung mit weiter steigender Profitabilität, die die erfolgreiche operative Transformation der vergangenen Jahre widerspiegelt. Mutares bleibt mit einem Anteil von 57 % ein engagierter Großaktionär und wird Terranor auch künftig aktiv bei der strategischen Weiterentwicklung unterstützen." Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA Die Mutares SE & Co. KGaA, München ( www.mutares.com ), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Warschau und Wien Unternehmen in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX" (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX an. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Mutares SE & Co. KGaA

