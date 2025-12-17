Mutares nutzt die gute Stimmung für Infrastrukturwerte und platziert 2,5 Millionen Aktien ihrer Beteiligung an der Terranor Group AB (publ) bei qualifizierten Investoren. Das Paket entspricht rund 12,5 Prozent der ausstehenden Terranor-Aktien und spült etwa 6 Mio. Euro Bruttoerlös in die Kasse des Turnaround-Spezialisten. Es ist kein harter Ausstieg, sondern ein bewusst dosierter Schritt: Mutares reduziert seine Position, ohne den Einfluss zu verlieren - und verschafft gleichzeitig der Terranor-Aktie deutlich mehr Bewegungsfreiheit an der Börse. Mehr Streubesitz, mehr Liquidität - und ein klarer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
