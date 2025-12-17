Med-Tech Top-Pick! Neudefinition medizinischer Standards!

Anzeige / Werbung

Da immer mehr hochwertige Biologika, Peptide, GLP-1-Therapien und Spezialmedikamente auf den Markt kommen, wächst der Bedarf an sicherer, regelkonformer und temperaturstabiler Lagerung rasant.

In Kombination mit dem wachsenden Patentportfolio, starken Vertriebspartnerschaften und dem Anspruch an technische Exzellenz ist TempraMed Technologies Ltd.* (WKN: A41JQU) mit seiner VIVI-Plattform hervorragend positioniert, um das nächste Kapitel der Innovation anzuführen, die die Gesundheit der Patienten schützt, Medikamentenverschwendung reduziert und die Standards für die Medikamentenlagerung weltweit neu definiert.

'V'IVI- ein Produkt, dass die Anweder begeistert:

Perfekt zum Reisen! Ich habe diese kürzlich auf einer Reise von den USA nach Europa benutzt. Ich habe für jeden Pen einen gekauft und sie waren phänomenal. So viel einfacher, als nach Kühlschränken oder Gefrierschränken zu suchen, um mein Insulin oder meine Reservepackungen auf der richtigen Temperatur zu halten. Ich kann sie wärmstens empfehlen. Amazon VIVI Shop

Aktuell: TempraMed Strengthens Global Intellectual Property Position with Grant of South Korean Patent

TempraMed Technologies Ltd.* (WKN: A41JQU) gibt bekannt, dass dem Unternehmen in Südkorea ein weiteres Patent erteilt wurde. Das Patent wurde unter der koreanischen Patentanmeldung Nr. 10-2021-7011422 erlassen. Das neu erteilte Patent umfasst unter anderem die neue Produktkategorie des Unternehmens, die VIVI Box, ein verbraucherorientiertes medizinisches Aufbewahrungssystem, das entwickelt wurde, um temperaturempfindliche Medikamente sicher zu lagern.

News Fazit:

Das Wunder "VIVI"! Seit Banting und Macleod 1923 für die Entdeckung des Insulins den Nobelpreis erhielten, begleitet Diabetiker eine zentrale Frage: Wie lässt sich das Medikament unterwegs zuverlässig kühlen? Mit "VIVI"-Technologie gibt es nun eine perfekte Lösung. Ganz ohne externe Energiequellen wie Batterien, Akkus oder Kühlpacks, können Insulinpens (und auch andere temperaturkritische Medikamente) rund um die Uhr im optimalen Temperaturbereich aufbewahrt werden.

Meilensteine der letzten 4 Wochen

Erster Partner in Israel: TempraMed Signs Exclusive Distribution Agreement with Leading Consumer Health Distributor in Israel

Erster Partner in der Türkei: TempraMed Signs Exclusive Commercial Distribution Agreement with Leading Distributor to the Turkish Market

Erster Partner in den BENELUX-Staaten: TempraMed Expands European Footprint with Distribution Partnership in Netherlands, Belgium, and Luxembourg

Zweiter Partner in Israel: TempraMed Announces Strategic Agreement with Maccabi Healthcare Services, a Leading HMO with over 2.8 Million Patients

Die 1.000% PROGNOSE

Zahlenwerk: Auf rund 1,5 Mio. USD belief sich der Umsatz den TempraMed Technologies Ltd.* (WKN: A41JQU) in den ersten neun Monaten des Finanzjahres 2025 erzielt hat. Hochgerechnet könnten es damit etwa 2 Mio. USD im Gesamtjahr 2025 werden. Für 2026 stellt das Unternehmen jedoch bereits 19 Mio. USD in Aussicht - fast das Zehnfache -, wie aus der aktuellen Unternehmenspräsentation hervorgeht (Quelle).

Beeindruckendes Temperaturverhalten

Ein Temperaturanstieg von 15°C, oder sogar mehr, ausgehend von normaler Raumtemperatur, in der Umgebung löst nur beim Medikament nur einen 4°C Anstieg aus und hält es im sicheren Temperaturbereich - nach der Abkühlung der Umgebung bleibt die erhöhte Temperatur im Medikament nicht gespeichert sondern die Wärme wird wieder abgegeben.

Als Kliniker und klinischer Forscher, dem die Verbesserung der Behandlungsmethoden für Diabetes am Herzen liegt, ist die VIVI Cap besonders für meine Patienten von Vorteil, die Insulinspritzen benötigen, da die überwiegende Mehrheit der Patienten Insulinpens für ihre täglichen Injektionen verwendet. Prof. William V. Tamborlane, früherer Leiter der Pediatric Endocrinology an der Yale School of Medicine

TempraMed Technologies Ltd.*

WKN: A41JQU, ISIN: CA88024B1022 CSE: VIVI

TempraMed Technologies Ltd.* (WKN: A41JQU): Revolutionäre, temperaturkontrollierte Medikamentenaufbewahrung dank patentierter Technologie aus der Raumfahrt.

Das Problem - die Lösung

Viele Medikamente müssen bei Raumtemperatur oder gekühlt gelagert werden. Zu diesen lebensrettenden Medikamenten gehören unter anderem Insulin, Adrenalin-Autoinjektoren (EpiPens), Semaglutide und Peptide. Die Einhaltung dieser Temperaturen ist im Alltag oft schwierig. Der Status quo war in Autos, am Strand und auf Flugreisen problematisch, insbesondere im Hinblick auf die Temperaturkontrolle.

TempraMed Technologies Ltd.* (WKN: A41JQU) adressiert einen äußerst attraktiven, weitgehend unerschlossenen Markt: Weltweit verwenden täglich über 160 Millionen Patienten temperaturempfindliche Medikamente - ein Markt mit einem Gesamtvolumen von ca. 30 Milliarden US-Dollar (Quelle). Es gibt buchstäblich keine vergleichbare Konkurrenz, die dieses hohe Schutzniveau ohne Eingriffe des Patienten oder umständliche Lösungen erreichen kann.

VIVI Produkte- Problemlose, sorgenfreie und sichere Aufbewahrung lebensrettender Medikamente

Die patentierte Technologie von TempraMed Technologies Ltd.* (WKN: A41JQU): bietet eine einzigartige Lösung, die Medikamente zuverlässig auf der optimalen Temperatur hält. Acht internationale Patente unterstreichen den technologischen Vorsprung. Die Produkte basieren auf:

weltraumerprobter Technologie,

benötigen kein Batterieaufladung,

funktionieren rund um die Uhr

haben keinen Wartungsaufwand und

sind kompakt sowie benutzerfreundlich.

Bereits 120.000 verkaufte Einheiten, eine Wiederkaufsrate von etwa 30 Prozent und eine sehr hohe Kundenzufriedenheit bestätigen die Marktakzeptanz (Quelle).

Die Produktions- und Lieferkette ist global skalierbar: Laut TempraMed Technologies Ltd.* (WKN: A41JQU) verfügt die Produktionsstätte in den USA bereits über eine Kapazität von bis zu einer Million Einheiten jährlich, was einem potenziellen Umsatz von rund 70 Millionen US-Dollar entspricht. Ergänzt wird dies durch globale Vertriebskapazitäten mit internationalen Vertriebszentren in Texas, Dubai und Mumbai - und das Unternehmen steht erst am Anfang.

Die Marktdurchdringung wird zudem durch starke Validierung und Partnerschaften weiter gestärkt. Laut Website vertreibt TempraMed Technologies Ltd.* (WKN: A41JQU) seine Produkte über führende Netzwerke im Gesundheitswesen, im öffentlichen Sektor und im Einzelhandel, darunter Humana, CVS, Walmart, Walgreens, Amazon, McKesson, Target und das US-Veteranenministerium.

Mit einer offensiven Wachstumsstrategie plant TempraMed Technologies Ltd.* (WKN: A41JQU): sein Vertriebsnetz weiter auszubauen, sein Produktportfolio zu erweitern und neue Marktsegmente zu erschließen. Dabei profitiert man von einem attraktiven, wiederkehrenden Umsatzmodell: Nachdem TempraMed Technologies Ltd.* (WKN: A41JQU) im Jahr 2024 etwas mehr als 2,2 Millionen US-Dollar Umsatz erwirtschaftet und 2025 intensiv an der operativen Effektivität und dem Ausbau des Geschäfts gearbeitet hat, erwartet das Unternehmen für das nächste Jahr 2026 bereits rund 19 Millionen US-Dollar.

Fazit:

TempraMed Technologies Ltd.* (WKN: A41JQU) ist bestens aufgestellt und bereit für signifikantes Wachstum. Nach der Optimierung der Abläufe und der Skalierung der Lagerbestände sieht das nächste Jahr vielversprechend aus. Für 2026 werden Umsätze in Höhe von 19 Millionen US-Dollar prognostiziert - alle Zahlen stammen aus der aktuellen Investorenpräsentation. Das ist ein beachtliches Wachstum, und das könnte erst der Anfang eines exponentiellen Anstiegs sein!

Ob diese Zahlen tatsächlich erreicht werden, dürfte sich in Kürze zeigen. Sollte es TempraMed Technologies Ltd.* (WKN: A41JQU) gelingen, bei zahlreichen US-amerikanischen Apothekenketten (CVS, Walmart, Walgreens, McKesson, Target) den Fuß der Tür zu verbreitern, weitere Versicherungspartner wie Humana zu gewinnen oder zusätzliche Gesundheitsdienstleister wie McKesson als Partner zu etablieren, halten wir es für sehr wahrscheinlich, dass VIVI-Produkte zum Standard für alle Patienten werden, die lebensrettende, temperaturempfindliche Medikamente erhalten.

Europa, obwohl bereits die CE-Kennzeichnung für den Vertrieb vorhanden ist, bleibt DERZEIT noch nahezu unberührt, ganz zu schweigen von Asien, obwohl dort bereits Niederlassungen in Indien und Dubai eröffnet wurden. Ohne Konkurrenz hat VIVI das Potenzial, innerhalb kürzester Zeit weltweit Marktführer zu werden!

Unsere Logik: In einer Welt, in der der Fokus zunehmend auf häuslicher Pflege und digitaler Gesundheit liegt, können die intelligenten Lösungen von Tempramed für die letzte Meile eine bedeutende Rolle spielen!

Selbstverständlich birgt eine Investition in TempraMed Technologies Ltd.* (WKN: A41JQU) - wie bei jedem Small-Cap-Unternehmen - auch Risiken. Man sollte beispielsweise niemals auf Basis vergangener Wertentwicklungen auf zukünftiges Wachstum spekulieren, und auch Finanzierungsrisiken müssen berücksichtigt werden. Dennoch sehen wir hier eine vielversprechende Investitionsmöglichkeit mit attraktivem Gewinnpotenzial.

Mehr über TempraMed Technologies Ltd.* (WKN: A41JQU) und der Webshop: https://tempramed.com/

