© Foto: Dall-E

Amazon verhandelt über einen möglichen Einstieg bei OpenAI, der ein Volumen von mehr als zehn Milliarden US-Dollar erreichen könnte.Amazon führt Gespräche über eine mögliche Milliardeninvestition in den ChatGPT-Entwickler OpenAI. Nach Angaben von Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind könnte das Volumen des Deals die Marke von 10 Milliarden US-Dollar übersteigen. Parallel dazu wird über eine Vereinbarung verhandelt, wonach OpenAI künftig verstärkt auf speziell entwickelte KI-Chips von Amazon zurückgreifen könnte. Die Verhandlungen befinden sich noch in einem frühen Stadium und stehen unter dem Vorbehalt möglicher Änderungen. Strategische Neuordnung lockert Microsofts Exklusivität …