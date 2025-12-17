TUI setzt die jüngste Aufwärtsbewegung fort. Entscheidend wird sein, ob der Kurs die nächste Widerstandszone überwinden kann.Den vollständigen Artikel lesen ...
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|8,960
|8,966
|10:05
|8,966
|8,970
|10:05
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|09:15
|TUI Aktie: Und nun? - Deutsche Bank, HomeToGo, Nordex, nucera und TKMS im Marktbericht Börse Frankfurt
|Wo ist am Aktienmarkt etwas los, welche Themen interessieren Anleger derzeit besonders? Vor allem für Trader ist es wichtig zu wissen, wo "die Musik spielt" und welche Themen an der Börse aktuell besonders...
|09:02
|TUI AG: Stillstand vor dem Sturm - ich spüre Bewegung!
|08:30
|TUI zieht an
|Di
|TUI AG steht still - für mich das lauteste Warnsignal!
|Di
|ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax hält 24.000 Punkte - Industriestimmung mau
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der Erholung zum Wochenstart hat der deutsche Aktienmarkt am Dienstag nachgegeben. Triste Stimmungsdaten aus der deutschen Wirtschaft lasteten ein Stück weit auf den Börsen....
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|TUI AG
|8,930
|-0,67 %