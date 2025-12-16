Anzeige
Dienstag, 16.12.2025
WKN: 703000 | ISIN: DE0007030009 | Ticker-Symbol: RHM
Xetra
16.12.25 | 17:35
1.502,00 Euro
-4,54 % -71,50
Branche
Maschinenbau
Aktienmarkt
DAX
Prime Standard
STOXX Europe 600
EURO STOXX 50
STOXX Europe 50
RHEINMETALL AG Chart 1 Jahr
RHEINMETALL AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
1.503,501.504,5018:26
1.502,501.504,0018:26
HENSOLDT
HENSOLDT AG Chart 1 Jahr
HENSOLDT AG69,60-3,60 %
KLOECKNER & CO SE8,400+2,94 %
RENK GROUP AG51,62-4,27 %
RHEINMETALL AG1.502,00-4,54 %
SMA SOLAR TECHNOLOGY AG34,520-5,84 %
TKMS AG & CO KGAA64,70-2,85 %
TUI AG8,990+1,26 %
WORTHINGTON STEEL INC31,000+2,65 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.