sino AG: Verkauf von 15 % der Anteile der sino an der Trade Republic Bank GmbH wurde heute beurkundet. Unternehmensbewertung erwartungsgemäß 12,5 Mrd. €, Veräußerungserlös 38,4 Mio. € nach Steuern.



17.12.2025 / 08:33 CET/CEST

Düsseldorf, 17.12.2025



Die sino Beteiligungen GmbH, eine 100%-ige Tochtergesellschaft der sino AG, hat heute einen notariell beurkundeten Vertrag über den Verkauf von 15 % ihrer Anteile an der Trade Republic Bank GmbH (Trade Republic) abgeschlossen.



Der Verkaufserlös der sino nach Steuern auf den Veräußerungsgewinn liegt bei rund 38,4 Millionen Euro bzw. 16,44 Euro pro sino Aktie. Dem Kaufpreis liegt die o.g. Unternehmensbewertung von Trade Republic von12,5 Milliarden Euro zugrunde. Die sino hatte bereits per ad-hoc Mitteilung am 19. November 2025 über die Existenz eines Term Sheets und die darin enthaltene Unternehmensbewertung von 12,5 Milliarden Euro berichtet. Der entstandene Gewinn nach Steuern ist nahezu identisch zum Veräußerungserlös, aufgrund der Tatsache, dass die sino erster Investor bei Trade Republic war.



Laut Unternehmensangaben wurden innerhalb dieser Secondary Transaktion Trade Repulic Anteile für insgesamt 1,2 Milliarden Euro auf Basis einer Unternehmensbewertung von 12,5 Milliarden Euro umplatziert. Die Transaktion stärke Trade Republics langfristige Strategie, Europas führende digitale Sparplattform aufzubauen. Im Zuge der Transaktion erhöhen bestehende Investoren wie Founders Fund, Sequoia, Accel, TCV und Thrive Capital ihre Anteile. Zudem gewinne Trade Republic führende Langfristinvestoren wie Wellington Management, GIC, Fidelity Management & Research Company und Khosla Ventures. Ergänzt werde der Investorenkreis durch Lingotto Innovation sowie Aglaé, die technologieorientierte Investmentfirma der Familie Arnault.



Die Satzung der sino sieht ein sogenanntes "Ausschüttungsgebot" vor. Dies legt fest, dass Gewinne aus dem Verkauf von Trade Republic Anteilen grundsätzlich zu mindestens 90 % an die sino Aktionäre ausgeschüttet werden sollen.

Die Verwaltung der sino plant dementsprechend derzeit, der Hauptversammlung der sino AG für das Geschäftsjahr 2025/2026 eine Dividende von mindestens 14,80 Euro pro sino Aktie vorzuschlagen.



Das verbleibende Paket der sino an Trade Republic hat auf Basis des jetzt erzielten Kaufpreises pro Anteil einen Wert von rund 221 Millionen Euro bzw. rund 94,75 Euro pro sino Aktie.



Trade Republic ist mit dieser 'Decacorn Bewertung' ein weiterer großer Erfolg gelungen, der die außergewöhnlich erfolgreiche Unternehmensgeschichte der letzten Jahre eindrucksvoll bestätigt. Mit einer Bewertung von 12,5 Milliarden Euro ist das Unternehmen eines der am höchsten bewerteten Fintechs in Europa und erreicht etwa die Bewertung des Reifenherstellers Continental, der Nummer 32 im Deutschen Aktienindex DAX40 gemessen an der Marktkapitalisierung.



Der Vorstand der sino bleibt für die weitere Entwicklung des Geschäfts und des Unternehmenswertes von Trade Republic sehr optimistisch und somit auch für den Wert der Beteiligung der sino - auch ausgehend vom jetzt beurkundeten Preis pro Trade Republic Anteil.



"Diese Bewertung ist ein weiterer Erfolg für Trade Republic und die Gründer, zu dem wir Christian, Thomas und Marco ganz herzlich gratulieren. Die kontinuierlich exzellente Entwicklung von Trade Republic auch in diesem Jahr, z.B. mit der in Polen gestarteten Expansion in Länder außerhalb des Euroraums, den berichteten stark steigenden Kundenzahlen, den laut Quellen im Internet erheblich höheren Umsätzen an der LS-X Exchange, der Börse an der Trade Republic Kunden handeln und der Einführung verschiedener neuer, aus unserer Sicht sehr vielversprechender und ertragsbringender, Produkte stimmt uns auch für die weitere Zukunft von Trade Republic sehr optimistisch. Dies sind die wesentlichen Gründe, warum wir, auch zu dieser Bewertung, nur einen relativ geringen Anteil unserer Beteiligung verkauft haben. Wir sehen erhebliches Potential für Wertsteigerungen in den nächsten Jahren.", so Ingo Hillen und Karsten Müller, die Vorstände der sino AG.



