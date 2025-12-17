"Full Self-Driving" klingt nach autonomem Fahren - ist aber nur ein Assistenzsystem. Ein kalifornisches Gericht sieht darin eine Übertreibung. Tesla hat nun 60 Tage Zeit für Änderungen. Tut sich nichts, drohen drastische Konsequenzen im wichtigsten US-Markt. Dem Elektroauto-Hersteller Tesla droht ein 30-tägiger Verkaufsstopp im absatzstarken US-Bundesstaat Kalifornien. Auslöser ist die Einschätzung eines Gerichts, dass die Firma von Tech-Milliardär ...

