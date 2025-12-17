Die beliebte Veranstaltungsreihe der Quirin Privatbank "Sport meets Corporate Finance" für Führungskräfte und Unternehmerinnen und Unternehmer war diesmal zu Gast beim amtierenden Deutschen Meister in der Allianz Arena. Der Ex-Bayern-Profi und ehemalige Nationalspieler Holger Badstuber gewährte den Teilnehmern dabei persönliche Einblicke in die Welt des Profisports, die Bedeutung von Resilienz und das Treffen wichtiger Entscheidungen unter Druck.Von Carsten PeterRund 30 Geschäftsführer, Unternehmerinnen und Entscheider folgten der Einladung zu Sport meets Corporate Finance in die Allianz Arena in München. Im dritten Jahr der Veranstaltungsreihe standen erneut die Parallelen zwischen Profi-Spitzensport und Wirtschaft im Mittelpunkt. Zusammen mit dem legendären Innenverteidiger des vielfachen Deutschen Fußballmeisters und ehemaligem Nationalspieler Holger Badstuber ging es in Kurzvorträgen ...

