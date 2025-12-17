FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ionos-Aktien haben am Mittwoch im vorbörslichen Geschäft nach einem präzisierten Ausblick des Internet-Dienstleisters zugelegt. Auf der Handelsplattform Tradegate stiegen sie zuletzt um 0,8 Prozent auf 26,20 Euro.

Die Entwicklung in den Bereichen Web Presence und Productivity sowie im Cloudgeschäft sei bisher leicht hinter den Erwartungen zurückgeblieben, teilte das zu United Internet gehörende Unternehmen mit. Ionos kürzte daher sein Wachstumsziel für 2025, beließ das Gewinnziel aber unverändert.

Im kommenden Jahr soll sich das Wachstum beschleunigen. Rückenwind verspricht sich Ionos durch das in diesem Jahr starke Neukundenwachstum, das 2026 anhalten dürfte.

Der aktualisierte Unternehmensausblick sei insgesamt eher langweilig, bemerkte ein Händler in einer ersten Reaktion. Er verwies aber darauf, dass der Aktienkurs bereits gedrückt sei, was das Abwärtspotenzial begrenzen sollte./edh/zb

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX