© Foto: Marijan Murat - dpa

Jefferies feuert bei D-Wave den nächsten bullishen Call ab - und ordnet den Quantum-Sektor neu ein. Jefferies sieht bei der Aktie von D-Wave Quantum weiterhin erhebliches Aufwärtspotenzial. Die Investmentbank hat den Quantencomputer-Spezialisten neu mit einer Kaufempfehlung aufgenommen und ein Kursziel von 45 US-Dollar vergeben. Vom aktuellen Kursniveau aus entspricht das einem möglichen Plus von rund 75 Prozent. Die Aktie hat seit Jahresbeginn bereits um rund 204 Prozent zugelegt. Analyst Kevin Garrigan verweist auf die günstigen Rahmenbedingungen im Quanten-Ökosystem, die sowohl die Stimmung als auch die Nutzung entsprechender Architekturen verbessern. Mit der kommerziellen Verfügbarkeit …