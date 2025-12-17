Das Vertrauen der Anleger kehrt bei der Aktie von Carbios peu à peu zurück. Während der Bau der Anlage im französischen Longlaville aufgrund einer fehlenden Finanzierungszusage auf Eis gelegt wurde, gibt der Spezialist für das enzymatische Recycling von Plastik in Asien mächtig Gas. Das hat sich jüngst in stark steigenden Kursen widergespiegelt.Zusammen mit Wankai New Materials, einer Tochtergesellschaft der ZHINK Group, will Carbios das große Rad in Asien drehen. Der Bau einer ersten Anlage in ...

