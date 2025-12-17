Nach der jüngsten Korrektur zeigen sich die Aktien der deutschen Rüstungswerte am heutigen Mittwoch stabilisiert. Unterstützung erhalten sie von den jüngsten Gesprächen über einen möglichen Frieden in der Ukraine. Hier wurde zuletzt über eine von Europa geführte "multinationale Truppe für die Ukraine" gesprochen.Diese Truppe soll die ukrainischen Streitkräfte entlasten und für die Sicherheit im Luftraum sowie auf See sorgen, heißt es. Bundeskanzler Friedrich Merz hatte zunächst ausweichend auf die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär