40. 000 Kundinnen und Kunden mit insgesamt 100. 000 Photovoltaik-Anlagen, Batteriespeichern, Wallboxen und anderen Einheiten sind Enpal zufolge inzwischen beim Ende 2024 gestarteten "Enpal. One+" vernetzt. Vom angekündigten Ziel, der Bündelung von mehreren Gigawatt Leistung, ist man aber noch ein gutes Stück entfernt. Im Juni 2024 kündigten der Anbieter von Photovoltaik-basierten Energiesystemen Enpal und der Flexibilitätsvermarkter Entrix gemeinsam "Europas größtes virtuelles Kraftwerk" an. Dafür wurde das mehrheitlich von Enpal gehaltene Joint Venture Flexa gegründet. Im November 2024 ging das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 pv magazine Deutschland