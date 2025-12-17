40. 000 Kundinnen und Kunden mit insgesamt 100. 000 Photovoltaik-Anlagen, Batteriespeichern, Wallboxen und anderen Einheiten sind Enpal zufolge inzwischen beim Ende 2024 gestarteten "Enpal. One+" vernetzt. Vom angekündigten Ziel, der Bündelung von mehreren Gigawatt Leistung, ist man aber noch ein gutes Stück entfernt. Im Juni 2024 kündigten der Anbieter von Photovoltaik-basierten Energiesystemen Enpal und der Flexibilitätsvermarkter Entrix gemeinsam "Europas größtes virtuelles Kraftwerk" an. Dafür wurde das mehrheitlich von Enpal gehaltene Joint Venture Flexa gegründet. Im November 2024 ging das ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.