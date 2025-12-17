Erneuerbare Energien in Bayern haben 2024 rund drei Viertel der Stromerzeugung erreicht. Nach Angaben des Bayerischen Landesamts für Statistik stammten etwa 45 Terawattstunden aus erneuerbaren Quellen. Der Zuwachs kompensierte weitgehend den Wegfall der Kernenergie. Stromerzeugung 2024: Erneuerbare Energien in Bayern auf RekordniveauIm Jahr 2024 erzeugte Bayern rund 60 Terawattstunden Strom. Davon entfielen etwa 75 Prozent auf erneuerbare Energien. 2023 lag der Anteil noch bei 42,7 Terawattstunden ...

