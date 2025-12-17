Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Pressemitteilung der e.Anleihe GmbH vom 16.12.2025:Die e.Anleihe GmbH, gemeinsamer Vertreter der Anleihegläubiger der von der Noratis AG begebenen Anleihe 2020/2028 (ISIN DE000A3H2TV6/ WKN A3H2TV), hat den gestern Abend per Ad hoc-Mitteilung bekannt gegebenen Antrag der Noratis AG auf Eröffnung eines Schutzschirmverfahrens zur Kenntnis genommen und fordert vom Management der Emittentin kurzfristig weitergehende Informationen zur geplanten Sanierung. Dies betrifft insbesondere konkrete Aussagen zur vorgesehenen Ausgestaltung des Schutzschirmverfahrens sowie dem Restrukturierungskonzept einschließlich der vorgesehenen Beiträge der jeweiligen Stakeholder, um beurteilen zu können, ob die Interessen der Anleihegläubiger dabei ausreichend Berücksichtigung finden. ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.