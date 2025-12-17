Volkswagens Batteriesparte PowerCo hat ihre Fabrik Salzgitter wie geplant in Betrieb genommen und die ersten Einheitszellen produziert. Die Fertigung der PowerCo-Einheitszelle wird im kommenden Jahr schrittweise hochgefahren. Im ersten Schritt wird in Salzgitter eine jährliche Produktionskapazität von bis zu 20 GWh aufgebaut, die bei Bedarf auf bis zu 40 GWh ausgeweitet werden kann, wie PowerCo anlässlich des Starts der Serienproduktion mitteilt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
