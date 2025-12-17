NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Thyssenkrupp Nucera mit einem Kursziel von 15 Euro auf "Outperform" belassen. Die Quartalszahlen des Elektrolysespezialisten entsprächen den vorab veröffentlichten Eckdaten, schrieb Colin Moody am Mittwoch. Der Auftragsausblick sei enorm breit, rangiere aber um den Konsens. Das untere Ende der avisierten Spanne hält Moody allerdings für ziemlich konservativ./rob/ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 01:56 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 01:56 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000NCA0001
© 2025 dpa-AFX-Analyser