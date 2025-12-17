Quellen zufolge wird der Vorstand von Warner Bros. Discovery möglicherweise bereits am Mittwoch bekannt geben, dass er seinen Aktionären empfiehlt, das Angebot abzulehnen. Auch Donalds Trumps Schwiegersohn zieht sich aus dem Bieterrennen zurück. Der erbitterte Übernahmekampf um Warner Bros Discovery (WBD) spitzt sich zu. Laut Quellen, die mit den Verhandlungen vertraut sind, wird das Board von Warner Bros voraussichtlich bereits am Mittwoch eine Entscheidung treffen und den Aktionären empfehlen, das Übernahmeangebot von ...

