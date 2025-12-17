Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Im Vorfeld der Ratssitzung der Europäischen Zentralbank, die morgen mit der Zinsentscheidung und der Pressekonferenz von Christine Lagarde endet, dominieren die Stimmungsindikatoren die europäischen Kalendereinträge, so die Analysten der Helaba.Bereits gestern seien die vorläufigen Einkaufsmanagerindizes sowie die ZEW-Salden des laufenden Monats bekannt gegeben worden. Die Indikationen für den ifo-Index würden uneinheitlich ausfallen. Während sich die Stimmung bei den Einkaufsmanagern unerwartet getrübt habe, sei die Zuversicht der Marktteilnehmer, die an der ZEW-Umfrage beteiligt seien, deutlich gestiegen. Die gemischten Indikationen von gestern würden die Analysten per saldo einen wenig veränderten ifo-Geschäftsklimaindex erwarten lassen, sodass sie gegenüber der Konsensschätzung kein Überraschungspotenzial sehen würden. Im Hinblick auf die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank würden die Zahlen wohl auch nicht mit einer Veränderung der Markteinschätzungen einhergehen. Nur mit geringen Wahrscheinlichkeiten seien derzeit Anpassungen des Zinsniveaus morgen und in den kommenden Monaten eskomptiert. ...

