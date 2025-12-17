München - Die Aussichten für die angeschlagene deutsche Wirtschaft haben sich mit einem überraschenden Rückgang des ifo-Geschäftsklimas im Dezember weiter verschlechtert. «Die Unternehmen blicken pessimistischer auf das erste Halbjahr 2026», kommentierte Ifo-Präsident Clemens Fuest das Ergebnis der Umfrage am Mittwoch. «Das Jahr endet ohne Aufbruchstimmung.» Auch Bankvolkswirte zeigten sich von den Zahlen ernüchtert. Im Dezember fiel das Ifo-Geschäftsklima ...

