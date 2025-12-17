Für die Amazon-Aktie war 2025 kein gutes Börsenjahr. Der Kurs des E-Commerce- und Cloud-Giganten notiert aktuell auf dem Niveau zum Jahresbeginn. Doch am Mittwochmorgen ist Amazon mit einem Kursplus von +1,5% der stärkste Wert im Dow Jones-Index. Gibt eine Nachricht Rückenwind und wird 2026 ein besseres Jahr? Deals mit OpenAI Amazon entwickelt sich immer mehr zu einem integrierten KI-Cloud-Konzern. Medienberichten zufolge verhandelt der Handels- ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de