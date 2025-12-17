FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Südzucker mit einem Kursziel von 11 Euro auf "Hold" belassen. Der Ausblick auf das Geschäftsjahr 2026/27 sei praktisch eine Gewinnwarnung, schrieb Michael Kuhn in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Selbst die niedrigste Schätzung seiner Kollegen für das operative Ergebnis liege über der Zielspanne von Südzucker./ag/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 07:47 / CET

DE0007297004