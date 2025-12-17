FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
- BARCLAYS CUTS GRAINGER PLC PRICE TARGET TO 210 (225) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES INTEGRAFIN PRICE TARGET TO 440 (430) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS ANDRADA MINING PRICE TARGET TO 8 (10) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS VICTORIA PLC PRICE TARGET TO 100 (170) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 3400 (3100) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 3300 (2900) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES ECORA RESOURCES PRICE TARGET TO 150 (120) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES ENDEAVOUR MINING PRICE TARGET TO 4600 (4300) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES FRESNILLO PRICE TARGET TO 3400 (2600) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES GLENCORE TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 480 (350) PENCE - BERENBERG RAISES GRIFFIN MINING PRICE TARGET TO 250 (240) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES HOCHSCHILD MINING PRICE TARGET TO 430 (400) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES PAN AFRICAN RESOURCE PRICE TARGET TO 125 (112) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES RAINBOW RARE EARTHS PRICE TARGET TO 34 (33) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES RESOLUTE MINING PRICE TARGET TO 74 (64) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 5300 (5200) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES SSP GROUP PRICE TARGET TO 230 (190) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES SYLVANIA PLATINUM PRICE TARGET TO 127 (109) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES VALTERRA PLATINUM PRICE TARGET TO 4600 (3200) PENCE - 'SELL' - BERENBERG RAISES WHEATON PRECIOUS METALS TARGET TO 11200 (9700) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES YELLOW CAKE PRICE TARGET TO 704 (668) PENCE - 'BUY' - BERENBERG REINITIATES ACG METALS WITH 'BUY' - PRICE TARGET 2100 PENCE - BERNSTEIN RAISES ITV PRICE TARGET TO 76 (74) PENCE - 'MARKET-PERFORM' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES IG GROUP PRICE TARGET TO 1375 (1300) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS HUNTING TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 400 PENCE - KEEFE. BRUYETTE & WOODS RAISES HSBC TO 'OUTPERFORM' - PRICE TARGET 1240 PENCE - RBC RAISES SERCO GROUP PRICE TARGET TO 290 (280) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS ADMIRAL GROUP TO 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 3300 PENCE - UBS CUTS HOCHSCHILD MINING TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 480 (460) PENCE - UBS CUTS LEGAL & GENERAL PRICE TARGET TO 260 (275) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS M&G TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 290 (275) PENCE - UBS RAISES PHOENIX GROUP TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 770 (670) PENCE - UBS RAISES RECKITT PRICE TARGET TO 7800 (7700) PENCE - 'BUY'
