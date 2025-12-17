© Foto: Netflix Media

Netflix galt als sicherer Kandidat für die Übernahme von Warner Bros. Da mischte sich Paramount mit einem feindlichen Angebot ein.Der Bieterwettbewerb war vorbei, Netflix hatte den Zuschlag erhalten: Da legte Paramount Skydance abermals ein Angebot auf den Tisch, insgeamt 108,4 Milliarden US-Dollar. Netflix hatte 82 Milliarden US-Dollar geboten. Abgegesehen davon, ob die US-Regierung den Deal genehmigt, steht die Frage im Raum, ob Warner das neue Angebot annimmt. Die Nachrichtenagentur Reuters beruft sich am Dienstag auf Insiderinformationen, die besagen, dass der Warner Vorstand am Mittwoch seinen Aktionäre empfehlen wird, gegen das Angebot von Paramount zu stimmen. Ein Sprecher von Warner …