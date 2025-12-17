Im Übernahmekampf um Warner Bros. Discovery deutet sich eine überraschende Wendung an. Netflix könnte als Gewinner aus dem Milliardenpoker hervorgehen.Netflix im Vorteil: Warner stellt sich gegen Paramount Die Aktie von Netflix hat im US-Handel spürbar zugelegt, nachdem ein möglicher Kurswechsel bei Warner Bros. Discovery bekannt wurde. Laut einem Medienbericht will das Unternehmen seinen Aktionären empfehlen, das jüngste Übernahmeangebot ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 börsennews.de