Genf - IonQ, das Quantenunternehmen, und seine Tochtergesellschaft ID Quantique (IDQ) gaben den Abschluss einer bedeutenden Cybersicherheits-Aufrüstung in Zusammenarbeit mit Cisco, dem weltweit tätigen Anbieter von Netzwerk- und Sicherheitslösungen, bekannt. Durch diese Aufrüstung wird die Verbindung zwischen zwei Rechenzentren in der Schweiz quantenresistent. Möglich wird dies durch den Einsatz des Secure Key Integration Protocol (SKIP) von Cisco ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.