Genf - IonQ, das Quantenunternehmen, und seine Tochtergesellschaft ID Quantique (IDQ) gaben den Abschluss einer bedeutenden Cybersicherheits-Aufrüstung in Zusammenarbeit mit Cisco, dem weltweit tätigen Anbieter von Netzwerk- und Sicherheitslösungen, bekannt. Durch diese Aufrüstung wird die Verbindung zwischen zwei Rechenzentren in der Schweiz quantenresistent. Möglich wird dies durch den Einsatz des Secure Key Integration Protocol (SKIP) von Cisco ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab