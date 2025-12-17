Der Energieverbrauch in Deutschland wird 2025 voraussichtlich stagnieren oder leicht sinken. Nach der Jahresschätzung der AG Energiebilanzen steigt der Beitrag der erneuerbaren Energien, getragen von einem deutlichen Zuwachs bei der Solarstromerzeugung. Eine kühlere Witterung erhöhte zugleich den Energiebedarf für Raumwärme und Erdgas. Primärenergieverbrauch Deutschland 2025 bleibt nahezu konstantDer Primärenergieverbrauch in Deutschland wird 2025 mit hoher Wahrscheinlichkeit stagnieren oder leicht ...

