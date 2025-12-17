Tesla hat schon vor langer Zeit geplant, in seiner Autofabrik in Grünheide bei Berlin auch Batteriezellen zu produzieren - allerdings liegt das Thema seit 2022 auf Eis. Nun wendet sich das Blatt offenbar: Tesla will die Voraussetzungen schaffen, um dort voraussichtlich 2027 doch noch mit der Zellproduktion zu beginnen. Tesla-CEO Elon Musk hatte schon 2020 angekündigt, neben der offiziell Gigafactory Berlin-Brandenburg genannten Autofabrik in Grünheide ...

