Der Mittelstand hatte der Regierung unter Bundeskanzler Friedrich Merz viel zugetraut. Doch nicht einmal ein Jahr nach dem Start der großen Koalition schwindet das Vertrauen. Nur noch 39 Prozent von mehr als 1000 befragten Geschäftsführern und Entscheidern glauben einer aktuellen Umfrage der DZ Bank zufolge, dass die aktuelle Bundesregierung die Wirtschaft wieder auf Wachstumskurs bringen kann. In der Erhebung im Frühjahr waren noch 62 Prozent zuversichtlich."Der Mittelstand hatte die Hoffnung in die neue Regierung gesetzt, dass dringende Standortprobleme wie die überbordende Bürokratie, ...

