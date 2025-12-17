Ein von der Europäischen Kommission veröffentlichtes Dokument, das sich mit der Stärkung der wirtschaftlichen Sicherheit der EU befasst, benennt den hohen Marktanteil von chinesischen Wechselrichtern bei Photovoltaik-Anlagen als Beispiel für eine risikoreiche Abhängigkeit. Die Kommission plant, solche Risiken im Rahmen ihrer Cybersicherheitsmaßnahmen anzugehen. von pv magazine Global Eine von der Europäischen Kommission veröffentlichte Sicherheitsdoktrin hat Photovoltaik-Wechselrichter chinesischer Anbieter als hochriskante Abhängigkeit identifiziert. Das Dokument, das sich mit der Stärkung der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
