Mittwoch, 17.12.2025
Das ist kein Gold-Boom, das ist ein Systembruch - und er hat gerade erst begonnen
WKN: A1CX3T | ISIN: US88160R1014 | Ticker-Symbol: TL0
Tradegate
17.12.25 | 13:16
419,80 Euro
+0,70 % +2,90
Branche
Fahrzeuge
Aktienmarkt
NASDAQ-100
S&P 100
S&P 500
1-Jahres-Chart
TESLA INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
TESLA INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
419,40419,8013:16
419,40419,8013:16
XTB
Tesla Aktie: Kurssprung auf Allzeithochs - jetzt Aktien kaufen?

Die Tesla Aktie sorgt erneut für Aufsehen an den Märkten. Mit einem kräftigen Kurssprung auf 489 US-Dollar markierte der Elektroauto-Pionier neue Allzeithochs und durchbrach einen wichtigen charttechnischen Widerstand. Der Börsenwert kletterte damit auf fast 1,6 Billionen US-Dollar. Doch die jüngste Rallye speist sich längst nicht mehr allein aus dem klassischen Autogeschäft. Für Anleger stellt sich zunehmend die Frage: Sollte man die Tesla Aktie jetzt kaufen - oder ist bereits zu viel Zukunft eingepreist?

