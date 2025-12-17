Zürich - Die Bereitschaft Schweizer Unternehmen zu Firmenübernahmen ist einer Umfrage zufolge auf den tiefsten Stand seit rund fünf Jahren gefallen. Viele Firmen hätten Akquisitionspläne zurückgestellt und konzentrierten sich stärker auf das Kerngeschäft, während wirtschaftliche und politische Unsicherheiten anhielten. Nur noch 54 Prozent der befragten Unternehmen planten in den kommenden zwölf Monaten eine Akquisition, hiess es in dem am Mittwoch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab