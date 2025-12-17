Zürich - Am Mittwoch zeigt sich der Schweizer Aktienmarkt mit leichten Verlusten. Insgesamt herrscht Händlern zufolge aber ein ruhiger Vorweihnachtshandel. Denn der Kalender ist ausgedünnt, und die Volumen seien dünn. Bereits am Vortag blieb eine grosse Reaktion auf die eigentlich mit viel Spannung erwarteten Neuigkeiten vom US-Arbeitsmarkt aus. «Die Daten waren zwar schwach, aber wohl nicht schwach genug, um die Fed-Zinswetten für nächstes Jahr ...

