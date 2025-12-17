Südzucker hat einen ersten Ausblick für das Geschäftsjahr 2027 (1. März 2026 bis 28. Februar 2027) veröffentlicht. Der kurzfristige Aufschwung im Zuckermarkt scheint trotz anfänglicher Optimismus zu Beginn des neuen Zuckerjahres, das Mitte September begann und bis Ende Dezember läuft, zunehmend unwahrscheinlich. Das anhaltende Überangebot aufgrund starker Ernten belastet den Markt weiterhin, während sich bei den Preisen und der Nachfrage nur begrenzte Verbesserungen zeigen. In Anbetracht dieser Herausforderungen erwartet das Unternehmen, dass der Konzernumsatz für das Geschäftsjahr 2027 leicht zurückgehen wird, wobei das EBITDA im Bereich von 480 bis 680 Millionen Euro prognostiziert wird. Ein Gewinnwachstum wird von CropEnergies erwartet, unterstützt durch höhere Ethanolprämien und niedrigere Rohstoffkosten, sowie vom Segment der Spezialprodukte. Wir haben unsere Schätzungen für das Geschäftsjahr 2027 und darüber hinaus gesenkt und rechnen nun mit einer allmählicheren Erholung in den kommenden Jahren. Angesichts der anhaltenden Schwäche im Zuckersegment senken wir unsere Einstufung von HALTEN auf VERKAUFEN und überarbeiten unser Kursziel auf 8,50 Euro, von zuvor 9,50 Euro. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/suedzucker-ag





© 2025 mwb research