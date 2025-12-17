Die Volkswagen-Aktie zeigte zuletzt eine starke Performance und kratzte sogar an ihrem 12-Monatshoch. Doch am Mittwochmorgen sind die Wolfsburger das Schlusslicht im DAX. Gibt das durch die EU gekippte Verbrenner-Aus keinen Rückenwind? Und wie könnte es nun mit der VW-Aktie weitergehen? Das Verbrenner-Aus wurde gekippt Nach monatelangen Diskussionen in Hinterzimmern wurden nun endlich die offiziellen Vorschläge der EU-Kommission veröffentlicht. Das ...

