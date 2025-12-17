Das Allen Institute hat seine Videoanalyse-KI Molmo 2 vorgestellt, die in bestimmten Bereichen große KI-Modelle wie Gemini überflügeln soll. Das steckt hinter dem Open-Source-Konzept. ChatGPT, Gemini und Co.: Wir kennen die großen KI-Modelle, die Millionen Menschen mittlerweile regelmäßig im Alltag nutzen. Doch nicht nur Konzerne wie Google, Meta und OpenAI bringen leistungsstarke KI-Tools auf den Markt, auch gemeinnützige Organisation wie das Allen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n