Unterföhring (ots) -Es ist die Nacht des 6. August 2024, als das Hotel "Zur Reichschenke" einstürzt. Neun Menschen werden unter den Trümmern begraben. In einer beispiellosen Rettungsaktion kämpfen hunderte Einsatzkräfte stundenlang um das Leben der Verschütteten. "NOTRUF Spezial: Verschüttet im Hotel - Das Wunder von Kröv" zeichnet die dramatischen Stunden nach. Drei Überlebende kehren an den Unglücksort zurück. Mit Moderatorin Bärbel Schäfer sprechen sie so offen wie nie zuvor über die schrecklichsten Stunden ihres Lebens und den unglaublichen Moment ihrer Rettung. SAT.1 zeigt das "NOTRUF Spezial" am Montag, 12. Januar, um 20:15 Uhr.Moderatorin Bärbel Schäfer: "Plötzlich ist nichts mehr, wie es war. Plötzlich ist dein Leben Chaos und alles aus den Fugen. Wie schaffen es diese Menschen weiterzuleben? Ich habe mit den Überlebenden des Unglücks emotionale Momente erlebt und Gespräche mit Einsatzkräften geführt, die heldenhaft ihre Nerven behalten haben."SAT.1-Senderchef Marc Rasmus: "Seit über eineinhalb Jahren stärkt 'NOTRUF' unsere Access Prime. Jetzt ist es Zeit für echte Helden in der Prime Time. Was die Helfer und Rettungskräfte bei dem Unglück in Kröv geleistet haben, war unglaublich, unglaublich menschlich. SAT.1 zeigt und wertschätzt ihre Leistung zur besten Sendezeit in der Spezialausgabe von 'NOTRUF' am 12. Januar.""NOTRUF Spezial" wird produziert von der filmpool entertainment GmbH."NOTRUF Spezial" - am Montag, 12. Januar, 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.Pressekontakt:Michael UlichContent Communicationsphone: +49 (0) 89 95 07 - 7296email: michael.ulich@seven.onePhoto Production & EditingElisa Taupertphone: +49 (0) 151 44165442email: elisa.taupert@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/6181406