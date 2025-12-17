St. Moritz - Die Ausstellung vereint Gemälde, Skulpturen und Zeichnungen, die Giacomettis vertrauten Gesichtern (seinen Eltern, Diego, Annette) und den Alpenlandschaften von Stampa und Maloja gewidmet sind, die im Zentrum seiner Vorstellungskraft standen. Sie wird im Hauser & Wirth in St. Moritz präsentiert und zeigt Schlüsselwerke wie Monte del Forno, Büsten von Diego und Familienporträts, ergänzt durch Fotografien von Ernst Scheidegger. Die Ausstellung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab