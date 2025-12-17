Der US-Handelsbeauftragte spricht eine öffentliche Drohung gegen einige europäische Unternehmen aus. Sollte die EU weiter amerikanische Konzerne und Dienste in Europa einschränken, werden die USA ebenfalls Restriktionen für europäische Firmen durchsetzen. Der Digital Services Act und der Digital Markets Act sollen in der EU für klare Regelungen im Digitalgeschäft sorgen und Nutzer:innen der Dienste absichern. Während sich viele europäische Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
