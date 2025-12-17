Die Aktien der Konzerne von Siemens, SAP und DHL geraten am Mittwoch an der Börse unter Druck. Das belastet die Papiere und diese Belastungen aus den USA drohen bald. Die Dax-Werte Siemens, SAP und DHL sind am Mittwoch bei Anlegern ins Blickfeld gerückt wegen eines Berichts über mögliche Vergeltungsmaßnahmen der Vereinigten Staaten. Kursverluste gab es vor allem bei DHL mit minus 1,1 Prozent, während die Siemens-Aktien 0,8 Prozent verloren. SAP konnte ...

