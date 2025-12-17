Der neue Gebäudecheck Wärmepumpe prüft kostenlos, ob sich Wohngebäude effizient mit Wärmepumpen beheizen lassen. Das Online-Tool richtet sich vor allem an Eigentümer:innen von Bestandsgebäuden. Entwickelt wurde es im Auftrag des Umweltbundesamtes (UBA). Gebäudecheck Wärmepumpe schafft Orientierung im BestandWärmepumpen sind im Neubau etabliert. Im Gebäudebestand zögern viele Eigentümer:innen jedoch beim Heizungstausch. Häufig fehlt Klarheit, ob eine Wärmepumpe technisch geeignet ist oder zusätzliche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Solarserver