NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Diageo auf "Neutral" mit einem Kursziel von 2000 Pence belassen. Der Ausstieg bei East African Breweries Limited (EABL) und dem kenianischen Spirituosenunternehmen UDVK reduziere die Verbindlichkeiten der Briten leicht und verwässere das Ergebnis im niedrigen einstelligen Prozentbereich, schrieb Celine Pannuti am Mittwoch. Sie begrüßt Ersteres./rob/ag/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 09:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 09:20 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. ISIN: GB0002374006

